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Дома с садом в Хотлянский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Хотлянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хотлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 47 м²
Продается жилой дом с участком 25 соток в д. Великая Малиновка, Узденский район, 50 км от МК…
$7,000
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