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Продажа офисных помещений в Хотлянский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Офис 1 804 м² в Хотлянский сельский Совет, Беларусь
Офис 1 804 м²
Хотлянский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 1 804 м²
Этаж 1/2
Предлагаем Вашему вниманию многофункциональное капитальное строение с земельным участком, ра…
Цена по запросу
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