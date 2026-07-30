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Жилье с садом в Хатежинском сельском Совете, Беларусь

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дома
18
3 объекта найдено
в Старое Село, Беларусь
Старое Село, Беларусь
Площадь 136 м²
Ссылка на Тик Ток обзор Продается квартира в блокированном жилом доме в д. Старое село.   Ра…
$187,500
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Дом в Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Дача для тех, кто хочет отдыхать, а не работать  Главное о доме: Двухэтажный дом площадью 80…
$86,577
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Коттедж в Хатежино, Беларусь
Коттедж
Хатежино, Беларусь
Площадь 630 м²
Продается эксклюзивный загородный дом в престижном агрогородке Хатежино (всего 7 км отМКАД).…
$805,167
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Параметры недвижимости в Хатежинском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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