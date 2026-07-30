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Жилье с гаражом в Хатежинском сельском Совете, Беларусь

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дома
18
5 объектов найдено
Дом в Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 175 м²
Прекрасный дом из финского бруса 200 мм в 12 км. от МКАД ❤️ Премиальный дом из финского клее…
$245,533
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в Старое Село, Беларусь
Старое Село, Беларусь
Площадь 136 м²
Ссылка на Тик Ток обзор Продается квартира в блокированном жилом доме в д. Старое село.   Ра…
$187,500
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Коттедж в Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 217 м²
Рядом с Минском продается добротный коттедж в тихом, уютном и живописном месте. 15 минут до …
$149,000
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OkeaskOkeask
Коттедж в Старое Село, Беларусь
Коттедж
Старое Село, Беларусь
Площадь 280 м²
Вы всё ещё ищете квартиру? Этот дом просит вас остановиться и подумать ещё раз. Есть дома,…
$285,000
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Коттедж в Хатежино, Беларусь
Коттедж
Хатежино, Беларусь
Площадь 630 м²
Продается эксклюзивный загородный дом в престижном агрогородке Хатежино (всего 7 км отМКАД).…
$805,167
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Параметры недвижимости в Хатежинском сельском Совете, Беларусь

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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