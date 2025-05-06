Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Хатежинский сельский Совет
  4. Коммерческая
  5. Офис

Продажа офисных помещений в Хатежинском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Офис 167 м² в Хатежино, Беларусь
Офис 167 м²
Хатежино, Беларусь
Площадь 167 м²
Продаётся офис в аг. Хатежино ул. Центральная 10Б/10 на территории офисно-складского комплек…
$164,800
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти