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Дома с гаражом в Чернавчицком сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 130 м²
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! В эколог…
$165,000
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Параметры недвижимости в Чернавчицком сельском Совете, Беларусь

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