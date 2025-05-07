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Дома с садом в Чернавчицком сельском Совете, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 139 м²
Лот 6958. В Чернавчицком сельском совете в 10 км от Бреста продаётся реконструируемый жилой …
$22,900
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Дом в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 149 м²
Номер договора с агентством 8579 от 2025-02-17
$122,900
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Параметры недвижимости в Чернавчицком сельском Совете, Беларусь

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