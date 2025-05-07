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Коттеджи в Чернавчицком сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 149 м²
Продается шикарный двухэтажный коттедж в д. Сколдычи. Дом полностью готов к комфортному прож…
$122,900
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Параметры недвижимости в Чернавчицком сельском Совете, Беларусь

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