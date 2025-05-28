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Коттеджи с бассейном в Бресте, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 244 м²
Лот 7142. Звоните для более подробной информации Продаётся комфортный жилой дом в г. Бресте …
$370,000
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Параметры недвижимости в Бресте, Беларусь

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