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Коттеджи с садом в Бресте, Беларусь

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3 объекта найдено
Коттедж в Брест, Беларусь
Коттедж
Брест, Беларусь
Площадь 302 м²
Лот 8379. Коттедж для комфортного проживания большой семьи.Звоните для более подробной инфор…
$149,000
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Коттедж в Брест, Беларусь
Коттедж
Брест, Беларусь
Площадь 159 м²
Код объекта 07425 : Мы работаем от собственника! Покупая этот объект - Вы не платите агентст…
$190,000
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Коттедж в Брест, Беларусь
Коттедж
Брест, Беларусь
Площадь 121 м²
Лот 8390. Продажа коттеджа под отделку на Берёзовке! Просто наберите по этому номеруПокупате…
$107,000
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Параметры недвижимости в Бресте, Беларусь

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