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Коттеджи с гаражом в Бресте, Беларусь

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2 объекта найдено
Коттедж в Брест, Беларусь
Коттедж
Брест, Беларусь
Площадь 292 м²
Лот 8484. Продажа коттеджа по ул. Вересковая! ТОРГ Запишитесь на просмотр по номеру в объявл…
$214,000
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Коттедж в Брест, Беларусь
Коттедж
Брест, Беларусь
Площадь 159 м²
Код объекта 07425 : Мы работаем от собственника! Покупая этот объект - Вы не платите агентст…
$190,000
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Параметры недвижимости в Бресте, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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