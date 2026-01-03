  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Браславский район
  4. Новые дома

Продажа новых домов в Браславском районе, Беларусь

Плюсский сельский Совет
1
Коттедж Дом на Браславских озерах
Плюсский сельский Совет, Беларусь
$265,000
Расположен: на Браславских озерах ледникового периода (озеро Сунды впадает в сеть озер). Группа озёр включает в себя 74 озёра общей площадью около 130 км2, невероятная красота ледниковых ландшафтов, бескрайняя гладь озер, нетронутые леса и чистый свежий воздух. В озерах много рыбы, а в…
