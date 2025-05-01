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Дома с гаражом в Браславском районе, Беларусь

Слободковский сельский Совет
7
Браслав
4
Далёковский сельский Совет
4
Плюсский сельский Совет
3
8 объектов найдено
Дом 3 спальни в Слободковский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 спальни
Слободковский сельский Совет, Беларусь
Количество спален 3
Площадь 175 м²
Количество этажей 2
В живописной деревне Монастырь, расположенной в Браславском районе Витебской области, предла…
$77,000
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Коттедж в Тетерковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Тетерковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 313 м²
Сказка, а не место! Коттедж у озера, с пирсом !Видео ссылка есть, а торг при осмотре! Идеаль…
$179,900
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Дом 3 комнаты в Слободковский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Слободковский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 1
В живописной деревне Муражи, расположенной в Браславском районе Витебской области, предлагае…
$84,000
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Дом в Слободковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Слободковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 100 м²
Продается уютный дом в д. Запрудье. Витебская обл., Браславский р-н.   Одноэтажный дом 1994 …
$55,000
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Дом в Слободковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Слободковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 83 м²
В живописной деревне Муражи, расположенной в Браславском районе Витебской области, предлагае…
$84,000
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Дом в Плюсский сельский Совет, Беларусь
Дом
Плюсский сельский Совет, Беларусь
Площадь 100 м²
Продается дом  в Национальном парке "Браславские озера".  В 700 метров от чистейшего озеро "…
$34,900
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Дом в Браслав, Беларусь
Дом
Браслав, Беларусь
Площадь 80 м²
Продается уютный дом в г. Браслав с панорамным видом на озеро. Витебская обл. 227 км от МКАД…
$42,000
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Дом в Далёковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Далёковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 93 м²
Участок, 25 соток, высокий, ровный Находится в частной собственности, и расположен в одном и…
$199,000
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Параметры недвижимости в Браславском районе, Беларусь

с садом
с террасой
Недорогая
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