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Коттеджи в Браславском районе, Беларусь

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2 объекта найдено
Коттедж в Тетерковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Тетерковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 313 м²
Сказка, а не место! Коттедж у озера, с пирсом !Видео ссылка есть, а торг при осмотре! Идеаль…
$179,900
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Коттедж в Слободковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Слободковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 215 м²
Продажа жилого комплекса в Браславском районе на берегу реки Друйка. Земельный участок 25 со…
$690,000
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Параметры недвижимости в Браславском районе, Беларусь

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