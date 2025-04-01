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Дома с садом в Блужский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Блужский сельский Совет, Беларусь
Дом
Блужский сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Продается Дом в садовом товариществе "Озерное". Про геолокацию: Находится в 75 км от МКАД и…
$8,700
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