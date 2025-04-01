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Купить земельный участок в Блонский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Участок земли в Блонский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Блонский сельский Совет, Беларусь
В продаже Нзкс ,с участко 10,4 сотки . 1-Фундамент жленточный, на глубину до 1,5м, залит бет…
$15,000
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Участок земли в Блонский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Блонский сельский Совет, Беларусь
Продаётся участок в СТ Восход-6 ❤️ Продажа участка в Пуховичском районе, в 57-ти километрах …
$3,490
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