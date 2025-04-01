Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Беличский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Беличский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Беличский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беличский сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Продаётся уютный дом в д. Горки, всего в 5 км.от г. Слуцка.Общая площадь 55.7 м2; жилая 21.3…
$16,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Беличский сельский Совет, Беларусь

с гаражом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов