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Квартиры в Беличский сельский Совет, Беларусь

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2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Квасыничи, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Квасыничи, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 64 м²
Этаж 3/3
Просторная квартира в 9 км. от Слуцка ❤️Эта квартира не требует срочных вложений – она полно…
$18,500
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Квартира 3 комнаты в Беличский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Беличский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 1/2
Фактическая площадь 72.3 м кв все коммуникации центральные.   15км от Слуцка , ходит автобус…
$12,200
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