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Жильё в Березинский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Березинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Березинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
Продается участок с двумя домами на речных холмах Березины! Минская обл., Березинский р-н, Б…
$25,000
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Дом в Березинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Березинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 149 м²
Продается двухэтажный дом у реки Березина (д. Прибрежнае)! Могилевское направление, 80 км от…
$47,980
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Параметры недвижимости в Березинский сельский Совет, Беларусь

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