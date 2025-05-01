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Дома в Берёзовском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Заречье, Беларусь
Дом
Заречье, Беларусь
Площадь 75 м²
Предлагается к продаже дом в г. Береза по трассе Р2 в сторону Минска (д.Заречье 1км от город…
$15,000
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Параметры недвижимости в Берёзовском сельском Совете, Беларусь

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