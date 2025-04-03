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Квартиры в Белоозёрск, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Белоозёрск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Белоозёрск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 3/5
2-комнатная квартира, г. Белоозерск, ул. Ленина, 1969 г.п., 3 / 5 кирпич, 47,2 / 46,5 / 29,1…
$15,900
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Рейтинг 4.9 / 5:
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