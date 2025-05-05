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Продажа офисных помещений в Борисове, Беларусь

коммерческая недвижимость
10
1 объект найдено
Офис 42 м² в Борисов, Беларусь
Офис 42 м²
Борисов, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 5
Коммерческое помещение с хорошим местоположением ❤️ Универсальное помещение возле центрально…
$84,900
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