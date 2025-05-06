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Коттеджи с гаражом в Борисовском районе, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Борисов, Беларусь
Коттедж
Борисов, Беларусь
Площадь 130 м²
Внимание! Отличное горячее  предложение на рынке недвижимости!В продаже  стильный современны…
$125,000
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Параметры недвижимости в Борисовском районе, Беларусь

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