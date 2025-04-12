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Дома с бассейном в Борщёвский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Борщёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Борщёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 183 м²
Продается просторный дачный коттедж в СТ "Криничный", Борщевского с/с, Речицкий район Гом.об…
$52,000
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Параметры недвижимости в Борщёвский сельский Совет, Беларусь

с садом
Недорогая
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