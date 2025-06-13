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Дома в Боровиковском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Боровики, Беларусь
Дом
Боровики, Беларусь
Площадь 144 м²
Предлагаем к продаже одноэтажный ухоженный жилой дом, находящийся в д. Боровики Светлогорско…
$30,000
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Параметры недвижимости в Боровиковском сельском Совете, Беларусь

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