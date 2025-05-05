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Склады в Боровском сельском Совете, Беларусь

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Склад 516 м² в Боровской сельский Совет, Беларусь
Склад 516 м²
Боровской сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 516 м²
Этаж 1/1
Продается  цех деревообработки и фермерское хозяйство, в д. Бакиново, Дзержинский район, Бре…
$100,000
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