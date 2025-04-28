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Долгосрочная аренда магазинов в Боровлянском сельском Совете, Беларусь

Боровляны
7
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9 объектов найдено
Магазин 80 м² в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Магазин 80 м²
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
Предлагаем к аренду помещение по адресу 9-й км магистрали Минск – Москва – 2! Помещение с от…
Цена по запросу
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Магазин 622 м² в Боровляны, Беларусь
Магазин 622 м²
Боровляны, Беларусь
Площадь 622 м²
Этаж 1/2
Аренда торговых помещений площадью 8-622 м2 в «NOVAMALL» ❤️ Аренда торговых помещений в совр…
Цена по запросу
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Магазин 30 м² в Боровляны, Беларусь
Магазин 30 м²
Боровляны, Беларусь
Площадь 30 м²
Количество этажей 2
Сдаются торговые помещения в новом современном торговом центре «Novamall». Первый этаж: 30 м…
Цена по запросу
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Магазин 630 м² в Боровляны, Беларусь
Магазин 630 м²
Боровляны, Беларусь
Площадь 630 м²
Этаж 2/2
Аренда торговых помещений в ТЦ NOVAMOLL по адресу Боровляны ул. Малиновская 2б на втором эта…
Цена по запросу
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Магазин 30 м² в Боровляны, Беларусь
Магазин 30 м²
Боровляны, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 30 м²
Количество этажей 2
Сдаются торговые помещения в новом современном торговом центре «Novamall». Первый этаж: 30 м…
Цена по запросу
Оставить заявку
Магазин 30 м² в Боровляны, Беларусь
Магазин 30 м²
Боровляны, Беларусь
Площадь 30 м²
Количество этажей 2
Сдаются торговые помещения в новом современном торговом центре «Novamall». Первый этаж: 30 м…
Цена по запросу
Оставить заявку
Магазин 80 м² в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Магазин 80 м²
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
Предлагаем к аренду помещение по адресу 9-й км магистрали Минск – Москва – 2! Помещение с от…
Цена по запросу
Оставить заявку
Магазин 30 м² в Боровляны, Беларусь
Магазин 30 м²
Боровляны, Беларусь
Площадь 30 м²
Количество этажей 2
Сдаются торговые помещения в новом современном торговом центре «Novamall». Первый этаж: 30 м…
Цена по запросу
Оставить заявку
Магазин 8 м² в Боровляны, Беларусь
Магазин 8 м²
Боровляны, Беларусь
Площадь 8 м²
Количество этажей 2
Аренда торговых помещений площадью 8-622 м2 в «NOVAMALL» ❤️ Аренда торговых помещений в совр…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Realting.com
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