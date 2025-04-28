Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Боровлянский сельский Совет
  4. Долгосрочная аренда
  5. Ресторан, кафе

Долгосрочная аренда ресторанов в Боровлянском сельском Совете, Беларусь

Ресторан, кафе Удалить
Очистить
1 объект найдено
Ресторан, кафе 80 м² в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе 80 м²
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
Предлагаем к аренду помещение по адресу 9-й км магистрали Минск – Москва – 2! Помещение с от…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти