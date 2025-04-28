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Производственные здания в Боровлянском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Производство 79 м² в Валерьяново, Беларусь
Производство 79 м²
Валерьяново, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 1/2
Представляем вашему вниманию Бизнес проект. Предлагаем стать официальным сервисом торгового …
$70,000
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