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Дома с садом в Барановичах, Беларусь

6 объектов найдено
Дом в Барановичи, Беларусь
Дом
Барановичи, Беларусь
Площадь 64 м²
Продается одноэтажный шлакобетонный жилой дом общей площадью по СНБ 64,1 м2, жилой площадью …
$35,000
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Дом в Барановичи, Беларусь
Дом
Барановичи, Беларусь
Площадь 135 м²
В связи с переездом продаётся современный коттедж 134,5 кв.м,жилая площадь 83.6 кв.м  2016 г…
$125,000
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Дом в Барановичи, Беларусь
Дом
Барановичи, Беларусь
Площадь 307 м²
Продается очень красивый и просторный дом в тихом и уютном месте, со всеми удобствами. Полно…
$220,000
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Дом в Барановичи, Беларусь
Дом
Барановичи, Беларусь
Площадь 201 м²
Жилой дом в р-н ул. 50 лет ВЛКСМ!   * Площадь: общая – 200.9 кв.м., жилая – 114.3 кв.м., кух…
$75,000
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Дом в Барановичи, Беларусь
Дом
Барановичи, Беларусь
Площадь 222 м²
Продаётся отличный коттедж из кирпича 100% готовности с мебелью и земельным участком 10 сото…
$98,000
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Дом в Барановичи, Беларусь
Дом
Барановичи, Беларусь
Площадь 126 м²
В продаже дом с комфортной планировкой и высокими потолками: 7 жилых комнат, совмещенный сан…
$40,000
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Параметры недвижимости в Барановичах, Беларусь

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