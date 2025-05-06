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Дома с гаражом в Барановичах, Беларусь

12 объектов найдено
Дом в Барановичи, Беларусь
Дом
Барановичи, Беларусь
Площадь 182 м²
Для тех, кто давно мечтает о собственном доме с мансардой и приусадебным участком! Этот дом …
$87,000
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Дом в Барановичи, Беларусь
Дом
Барановичи, Беларусь
Площадь 307 м²
Продается очень красивый и просторный дом в тихом и уютном месте, со всеми удобствами. Полно…
$220,000
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Дом в Барановичи, Беларусь
Дом
Барановичи, Беларусь
Площадь 201 м²
Жилой дом в р-н ул. 50 лет ВЛКСМ!   * Площадь: общая – 200.9 кв.м., жилая – 114.3 кв.м., кух…
$75,000
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Дом в Барановичи, Беларусь
Дом
Барановичи, Беларусь
Площадь 306 м²
Продажа дома в мкр-н. Боровки!* Площадь: общая – 305.7 кв.м., жилая – 155.6 кв.м., кухня – 1…
$128,000
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Дом в Барановичи, Беларусь
Дом
Барановичи, Беларусь
Площадь 232 м²
Продается очень красивый дом в тихом и уютном месте, со всеми удобствами. Полностью готов дл…
$200,000
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Дом в Барановичи, Беларусь
Дом
Барановичи, Беларусь
Площадь 229 м²
ПРОДАЖА или ОБМЕН!В продаже жилой дом с организованным двойным подъездом к дому.  Площадь до…
$65,000
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Коттедж в Барановичи, Беларусь
Коттедж
Барановичи, Беларусь
Площадь 285 м²
Жилой дом  в Барановичах по адресу ул. Пушкина.Дом 2003 года постройки. Общая площадью жилог…
$140,000
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Дом в Барановичи, Беларусь
Дом
Барановичи, Беларусь
Площадь 222 м²
Продаётся отличный коттедж из кирпича 100% готовности с мебелью и земельным участком 10 сото…
$98,000
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Дом в Барановичи, Беларусь
Дом
Барановичи, Беларусь
Площадь 135 м²
Кто искал жилой дом В ЦЕНТРЕ – это вариант для вас! * Площадь: общая – 134,7 кв.м., жилая – …
$57,000
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Дом в Барановичи, Беларусь
Дом
Барановичи, Беларусь
Площадь 276 м²
В продаже эксклюзивный вариант!  Одноэтажный дом мансардного типа с большим участком размеро…
$175,000
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Дом в Барановичи, Беларусь
Дом
Барановичи, Беларусь
Площадь 193 м²
В продаже дом 2006 г., постройки, расположенный на участке 8 соток, в районе престижной заст…
$69,900
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Дом в Барановичи, Беларусь
Дом
Барановичи, Беларусь
Площадь 126 м²
В продаже дом с комфортной планировкой и высокими потолками: 7 жилых комнат, совмещенный сан…
$40,000
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Параметры недвижимости в Барановичах, Беларусь

с садом
Недорогая
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