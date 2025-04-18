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Продажа офисных помещений в Болбасово, Беларусь

1 объект найдено
Офис 437 м² в Болбасово, Беларусь
Офис 437 м²
Болбасово, Беларусь
Площадь 437 м²
Этаж 1/1
Продаётся здание хранилища общей площадью 436,7 м.кв. расположенный на участке 6,16 сотки по…
$26,500
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