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Дома с садом в Бакштовский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Бакштовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Бакштовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
Продается дом для круглогодичного проживания в живописном уединенном месте в 15-и минутах хо…
$43,000
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Параметры недвижимости в Бакштовский сельский Совет, Беларусь

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