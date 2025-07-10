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Долгосрочная аренда офисов в Бобруйске, Беларусь

1 объект найдено
Офис 100 м² в Бобруйск, Беларусь
Офис 100 м²
Бобруйск, Беларусь
Число комнат 30
Площадь 100 м²
Этаж 4
Аренда/продаж помещения под любое назначение: торговое/офисное/медицинское/сфера услуг и тд.…
$1,000
в месяц
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