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Продажа офисных помещений в Бобруйске, Беларусь

коммерческая недвижимость
11
1 объект найдено
Офис 1 400 м² в Бобруйск, Беларусь
Офис 1 400 м²
Бобруйск, Беларусь
Площадь 1 400 м²
Этаж 1/1
Продается складской комплекс с офисом. Офис полностью оборудован для комфортной работы сотру…
$95,000
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