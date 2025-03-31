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Купить земельный участок в Бабиничский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Участок земли в Бабиничский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Бабиничский сельский Совет, Беларусь
Продаётся земельный участок для коллективного садоводства общей площадью 12.4 сотки. Угловой…
$6,500
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