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Дома с гаражом в Бабиничский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Ольгово, Беларусь
Дом
Ольгово, Беларусь
Площадь 241 м²
Продается капитальный кирпичный дом 1996 года постройки в Ольгово. Хороший асфальтированный …
$106,000
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Коттедж в Ольгово, Беларусь
Коттедж
Ольгово, Беларусь
Площадь 359 м²
Продаётся коттедж в Ольгово, общей площадью 358,6 кв.м. Хороший подъезд круглогодично. От до…
$250,000
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Параметры недвижимости в Бабиничский сельский Совет, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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