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Дома с гаражом в Бобовнянский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Песочное, Беларусь
Дом
Песочное, Беларусь
Площадь 21 м²
Продается дом в аг. Песочное. Минская обл., Копыльский р-н, в 74 км от МКАД. - - - Одноэтажн…
$9,500
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Дом в Бобовнянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Бобовнянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 163 м²
Коттедж 2- уровня, кирпич, крыша-шифер. Площадь помещений 184,2 по СНБ, 163,3/77,3/19,0. 199…
$31,500
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Параметры недвижимости в Бобовнянский сельский Совет, Беларусь

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