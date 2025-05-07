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Кафе и рестораны в Озёрском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Ресторан, кафе 232 м² в Озёры, Беларусь
Ресторан, кафе 232 м²
Озёры, Беларусь
Площадь 232 м²
Этаж 1/1
Предлагаем готовый бизнес- кафе в центре агрогородка Озёры, пл. Ленина, 15. Общая площадь об…
$69,000
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