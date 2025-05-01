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Коттеджи с гаражом в Озерском сельском Совете, Беларусь

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2 объекта найдено
Коттедж в Озерский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерский сельский Совет, Беларусь
Площадь 256 м²
Отличный, обжитой, с умом построенный коттедж,  в д. Басмановка  на границе Минского и Узден…
$198,000
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Коттедж в Озеро, Беларусь
Коттедж
Озеро, Беларусь
Площадь 195 м²
Продается современный коттедж полностью готовый к проживанию в 20 минутах от МКАД,  Агрогоро…
$195,000
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Параметры недвижимости в Озерском сельском Совете, Беларусь

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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