Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Озерский сельский Совет
  4. Коммерческая
  5. Офис

Продажа офисных помещений в Озерском сельском Совете, Беларусь

коммерческая недвижимость
4
1 объект найдено
Офис 4 м² в Озеро, Беларусь
Офис 4 м²
Озеро, Беларусь
Площадь 4 м²
Количество этажей 3
Продется промышленно - складская база в аг. Озеро, расположенная на земельном участке размер…
$800,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти