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Производственные здания в Озерском сельском Совете, Беларусь

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Производство 1 220 м² в Королёво, Беларусь
Производство 1 220 м²
Королёво, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 1 220 м²
Количество этажей 2
Продажа здания мастерской. Подробности по телефону. Номер договора с агентством 67/5 от 2025-01-31
$216,000
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