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Продажа офисных помещений в Озерицко-Слободском сельском Совете, Беларусь

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коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Офис 2 273 м² в Слобода, Беларусь
Офис 2 273 м²
Слобода, Беларусь
Площадь 2 273 м²
Продается действующий РБУ-Растворобетонный узел с общей площадью всех помещений - 2273 м2, с…
$1,000,000
НДС
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