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Дома с садом в Озерницком сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Озерница, Беларусь
Дом
Озерница, Беларусь
Площадь 55 м²
В продаже жилой дом в агрогородке Озерница. Дом блочный,обложен кирпичом.Площадь участка 13,…
$4,585
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Параметры недвижимости в Озерницком сельском Совете, Беларусь

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