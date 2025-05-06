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Дома с гаражом в Острошицком сельском Совете, Беларусь

коттеджи
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9 объектов найдено
Дом в Чуденичи, Беларусь
Дом
Чуденичи, Беларусь
Площадь 114 м²
Предлагаем вашему вниманию дом рядом с лесом в современной коттеджной застройке д. Чуденичи.…
$119,950
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Дом в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 92 м²
Продаётся дача недалеко от Минска  (СТ Восток 4) 20 км от МКАД  Большой и капитальный дом 1…
$19,000
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Дом в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 153 м²
С/Т "Лесное" находится недалеко от Острошицкого городка возле д.Панышевщина и д.Литвинково.О…
$27,700
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Дом в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 39 м²
Современный домик  расположен на участке 5 соток  в СТ "Связист" Дом теплый. Год постройки 1…
$19,900
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Коттедж в Острошицы, Беларусь
Коттедж
Острошицы, Беларусь
Площадь 186 м²
Продаётся великолепный коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью в престижном коттедж…
$265,000
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Дом в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 177 м²
Благоустроенное садовое товарищество «Колосок»! Дом с участком 5.86 соток в СТ "Колосок" (27…
$32,000
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Коттедж в Чуденичи, Беларусь
Коттедж
Чуденичи, Беларусь
Площадь 196 м²
Продаётся эксклюзивный уникальный коттедж с "Спа-комплексом" премиум-класса 100% готовности …
Цена по запросу
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Дом в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 117 м²
Виртуальный тур на ПК смотреть ТУТ! Номер договора с агентством 288/1 от 2025-03-19
$35,000
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Коттедж в Острошицы, Беларусь
Коттедж
Острошицы, Беларусь
Площадь 231 м²
Продаётся стильный современный коттедж из красного кирпича в престижном коттеджном посёлке "…
$125,000
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Параметры недвижимости в Острошицком сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
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