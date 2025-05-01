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Кафе и рестораны в Острошицкогородокском сельском Совете, Беларусь

коммерческая недвижимость
8
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2 объекта найдено
Ресторан, кафе 1 720 м² в Околица, Беларусь
Ресторан, кафе 1 720 м²
Околица, Беларусь
Площадь 1 720 м²
Количество этажей 3
Продается уникальный гостиничный комплекс с рестораном, СПА-комплексом, французской и италья…
$1,50 млн
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Ресторан, кафе 446 м² в Околица, Беларусь
Ресторан, кафе 446 м²
Околица, Беларусь
Площадь 446 м²
Продаётся новое с современным дизайном здание под общественное питание на берегу Дубровского…
$500,000
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