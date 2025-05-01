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Квартиры в Осинторфском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Осинторф, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Осинторф, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 1/3
Продается двухкомнатная квартира по адресу: аг. Осинторф, ул.Маяковского, д.9. Находится ква…
$6,000
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Параметры недвижимости в Осинторфском сельском Совете, Беларусь

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