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Жильё в Ошмянах, Беларусь

2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Ошмяны, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Ошмяны, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 2/5
Уютная 2-комнатная квартира в Ошмянах ❤️Квартира расположена в районе с хорошо развитой инфр…
$28,500
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Квартира 3 комнаты в Ошмяны, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Ошмяны, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Этаж 7/9
Уникальное предложение! ❤️ Шикарная трехкомнатная квартира с современным дизайнерским ремонт…
$74,500
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
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Центр международной недвижимости Моя 7Я
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