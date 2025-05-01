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Дома в Антополе, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Антополь, Беларусь
Дом
Антополь, Беларусь
Площадь 74 м²
Жилой дом в аг. Детковичи. 1995 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 75,5 кв.м, общ.- 73,5 кв.м, жил.- 43,…
$37,000
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