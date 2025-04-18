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Дома с гаражом в Андреевщинском сельском Совете, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Андреевщинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Андреевщинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 65 м²
Продаётся садовый домик 1985 года постройки в СТ Ручеек. Общая площадь 65м2, участок 12 сото…
$6,500
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Дом в Андреевщинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Андреевщинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 122 м²
Продается уютная, трехэтажная дача в живописном месте, с видом на Днепр по адресу: СТ `Берез…
$14,500
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Параметры недвижимости в Андреевщинском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
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